Ювенальні прокурори: 219 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ Більше ніж 617 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 30 квітня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Не зазнали змін і дані щодо поранених - понад 398.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

1570 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 111 з них зруйновано повністю.