В Охтирці чоловік прикріпив в чуже авто гранату До поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що невідомий чоловік причепив гранату "Ф-1" до перемикача поворотів в їх автомобілі, після чого сів за кермо свого транспортного засобу та поїхав у невідомому напрямку.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка і встановила події цього дня.

Виявилось, що напередодні зловмисник, зупинив двох чоловіків нібито для перевірки документів. Так, як він був одягнутий у камуфльований одяг, у громадян склалося враження про те, що це військовослужбовець. Тому вони безперешкодно надали йому свої документи.

Після чого зловмисник поклав чужі паспорти до кишені та наказав їхати попереду його автомобіля начебто до відділу поліції, що чоловіки й зробили.

Дорогою зловмисник побачив автомобіль Hyundai Tucson, що рухався позаду нього. Тож довго не думаючи перекрив проїзну частину, тим самим змусивши його зупинитись.

У результаті чого між водієм цього автомобіля та псевдовійськовослужбовцем виник конфлікт, у ході якого зловмисник дістав з кишені гранату "Ф-1" та причепив її до перемикача поворотів у чужому автомобілі та поїхав геть.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів, менше ніж за годину, працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець, який насправді не є військовослужбовцем.

Наразі його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296 «Хуліганство», ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», ч. 4 ст. 186 «Грабіж» та ч. 3 ст. 357 «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області