Випускник сумського вишу став чемпіоном Європи Богдан Ядов - новоспечений чемпіон Європи-2022.

У перший змагальний день континентальної першості з дзюдо уболгарській Софії, збірна України здобуває золоту нагороду!

Новоспеченим чемпіоном Європи у ваговій категорії до 66 кг став випускник СумДУ Богдан Ядов! Наш спортсмен провів 5 блискучих поєдинки, зокрема, у чвертьфіналі здолав титулованого ізраїльтянина Баруча Шмайлова, а у півфіналі іпоном переміг азербайджанця Яшара Наджафова. У фіналі наш спортсмен блискавично іпоном здолавіспанця Альберта Мартіно Гайтеро!

Для Богдана це перша в кар’єрі золота нагорода з чемпіонатів Європи! Крім того, наш спортсмен продовжив свою медальну серію, яка наразі складається вже з 4 турнірів поспіль.

