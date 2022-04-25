Сумський письменник виступає за повну дерусифікацію України Сумський письменник Владислав Івченко виступає за повну дерусифікацію України.

"Велика кількість коментаторів хапаються за серце і кричать що не можна скидати Пушкіна (Булгакова, Толстого і так далі, ім’я їм легіон), бо це культура, генії і все таке. При цьому люди чомусь не розуміють, що мова не про конкретних людей, які давно вже згнили і розійшлися на атоми, а про їх образи, що їх створила і активно використовує імперія з однією лише ціллю: підкорити і знищити все, що проти імперії. В цьому сенсі Пушкін=Буча=Булгаков=Маріуполь=Толстой=Харків і так далі. Як можна втратити матір у захопленому київському передмісті і наполягати, що без Пушкіна ми ніяк? Це типу, її вбили кляті руські снаряди, але ракети руські хороші, дива техніки і не треба їх лаяти. На голову не налазить(((

Від цих коментарів у мене когнітивний дисонанс і розуміння наскільки потужною була імперська пропагандистська машина. Геть від Москви", - написав він у фейсбуці.