У Шосткинському районі на Сумщині відбувся обстріл з гвинтокрила рф У Шосткинському районі відбувся обстріл з гвинтокрила РФ. Про це ввечері 29 квітня в ефірі "Рада" розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, 29 квітня Сумську область обстрілювали тричі, пише Суспільне.

"Спочатку це було з 7 до 8 ранку, потім — після 10 ранку. Це були мінометні обстріли й обстріли некерованими ракетами з гвинтокрилів. Буквально дві години тому вчергове у Шосткинському районі знову повторився обстріл з гвинтокрила РФ. На щастя, ніхто не постраждав", — зазначив він.

Обстріли відбуваються у районі пункту пропуску "Бачівськ", зазначив Живицький.

"З того боку вони (ред. військові РФ) окопуються. Я так розумію, що є побоювання, коли на сході України ситуація буде змінюватися на нашу користь, можливо, вони бояться якогось наступу з боку України і ведуть роботи зі своєї території", — зазначив він.

Також додав: "Можливо для того, щоб ніхто не підходив близько до кордону, проводять такі провокативні обстріли, починаючи від Сумського району, Конотопський, Шосткинський райони обстрілюються з території РФ. До нас не доходять, але дві третини території Сумщини з кордону Росії вони періодично обстрілюють".