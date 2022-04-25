Після повідомлення про те, що словенський фахівець Урош Велепець, який працював в Україні минулого сезону, продовжить кар'єру в Німеччині, найбільш цікавим для уболівальників стає питання про нового старшого тренера нашої жіночої команди. На сьогоднішній день остаточного рішення ще немає, але найімовірніше, що у тренерському штабі жіночої команди працюватимуть українські фахівці. Очікується, що призначення відбудеться наступного тижня.
Натомість відомі імена спортсменок, які увійдуть до складу команди А для централізованої підготовки до сезону. У зв'язку зі зменшенням фінансування, цей список доведеться обмежити шістьма іменами у чоловіків та жінок. Тож на перший збір поїдуть шість дівчат: Юлія Джіма, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.
Шосте місце поки що залишається вакантним, вибір буде зроблено, швидше за все, між Денисом Насиком та Артемом Тищенком - Юрай Санітра визначиться після консультацій з Миколою Зоцем, який залишиться старшим тренером чоловічої команди Б. У жіночій команді Б працюватиме Ігор Ященко.
Щодо складу спортсменів команди Б, його буде визначено пізніше. Нагадаємо, раніше Державний тренер України з біатлону Євген Колупаєв повідомляв, що старт підготовки до нового сезону буде даний 20-25 травня.