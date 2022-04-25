Після повідомлення про те, що словенський фахівець Урош Велепець, який працював в Україні минулого сезону, продовжить кар'єру в Німеччині, найбільш цікавим для уболівальників стає питання про нового старшого тренера нашої жіночої команди. На сьогоднішній день остаточного рішення ще немає, але найімовірніше, що у тренерському штабі жіночої команди працюватимуть українські фахівці. Очікується, що призначення відбудеться наступного тижня.

Натомість відомі імена спортсменок, які увійдуть до складу команди А для централізованої підготовки до сезону. У зв'язку зі зменшенням фінансування, цей список доведеться обмежити шістьма іменами у чоловіків та жінок. Тож на перший збір поїдуть шість дівчат: Юлія Джіма, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.

У чоловічої збірної тренерський склад залишається без змін: Юрай Санітра продовжить тренувати команду, а до його штабу, як і попереднього сезону, увійдуть Олексій Кравченко та Роман Прима. Щодо спортсменів, то тут твердо можна говорити про п'ятьох біатлоністів: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк.

Шосте місце поки що залишається вакантним, вибір буде зроблено, швидше за все, між Денисом Насиком та Артемом Тищенком - Юрай Санітра визначиться після консультацій з Миколою Зоцем, який залишиться старшим тренером чоловічої команди Б. У жіночій команді Б працюватиме Ігор Ященко.

Щодо складу спортсменів команди Б, його буде визначено пізніше. Нагадаємо, раніше Державний тренер України з біатлону Євген Колупаєв повідомляв, що старт підготовки до нового сезону буде даний 20-25 травня.