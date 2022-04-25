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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:30140

У Конотопі відновлюють водопостчання

Сьогодні Водоканал відновлює подачу води в Конотопі.

Зараз запускається насосне обладнання і заповнюється система водопостачання.
В різних районах міста вода в кранах споживачів може з'явитись в різний час залежно від віддаленості мереж, однак точно буде. (Якщо так і не з'явиться, можете повідомити диспетчера за тел. 0675428996).
Однак зауважимо, що ремонтні роботи на каналізаційному колекторі по проспекту Червоної Калини не завершені і ще до фіналу доволі далеко, тому відключення, скоріш за все, ще будуть, сподіваємось, що вже не так на довго.
Сьогодні вночі, з 0:00год. до 5:00год. ранку ВОДИ НЕ БУДЕ. Потім знову включать.
Тому, МАЙТЕ ЗАПАС ВОДИ!!!
Слідкуйте за інформацією, будемо повідомляти про подальший графік.

Водоканал Конотоп

Общество
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