У Конотопі відновлюють водопостчання

Зараз запускається насосне обладнання і заповнюється система водопостачання.

В різних районах міста вода в кранах споживачів може з'явитись в різний час залежно від віддаленості мереж, однак точно буде. (Якщо так і не з'явиться, можете повідомити диспетчера за тел. 0675428996).

Однак зауважимо, що ремонтні роботи на каналізаційному колекторі по проспекту Червоної Калини не завершені і ще до фіналу доволі далеко, тому відключення, скоріш за все, ще будуть, сподіваємось, що вже не так на довго.

Сьогодні вночі, з 0:00год. до 5:00год. ранку ВОДИ НЕ БУДЕ. Потім знову включать.

Тому, МАЙТЕ ЗАПАС ВОДИ!!!

Слідкуйте за інформацією, будемо повідомляти про подальший графік.

Водоканал Конотоп