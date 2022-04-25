На Сумщині піротехніки ДСНС знищили ворожу півтонну авіабомбу (ВІДЕО) Ворожа осколкова фугасна авіаційна бомба знаходилася лише в 100 м від житлових будинків с. Слобода, Конотопського району.

Оглянувши її піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС встановили, що вилучити її неможливо. Тому рішенням районної комісії ТЕБ та НС були проведені всі необхідні заходи безпеки для здійснення знищення півтонної авіабомби шляхом підриву на місці виявлення. Участь в даних роботах окрім працівників ДСНС України взяли представники Конотопської районної військової адміністрації, правоохоронці, аварійні бригади «Сумигаз» та «Сумиобленерго», бригада екстреної медичної допомоги, працівники та техніка двох місцевих агропідприємств.

Вкотре нагадуємо - при виявленні підозрілих предметів не наближайтеся до них, тим більше ні чіпайте. Не користуйтеся поблизу засобами зв’язку. Відійдіть на безпечну відстань – не менше 100 м. Повідомте оперативні служби за номерами «101» або «102» та попередьте оточуючих про можливу небезпеку!

Головне управління ДСНС України у Сумській області