Голова громади на Сумщині підозрюється в державній зраді Планував «здати» місто та надавав агресору допомогу в здійсненні підривної діяльності.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури за підозрою у державній зраді затримано голову Середино-Будської територіальної громади на Сумщині (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, голова теротиріальної громади надавав державі-агресору допомогу в здійсненні підривної діяльності. Зокрема передавав інформацію представникам Федеральної служби безпеки про переміщення Збройних Сил України та види їх озброєння.

Під час окупації посадовець планував "здати" місто окупантам, з цією метою особисто надав наказ знищити інженерні споруди закритого пункту пропуску.

29 квітня 2022 року голову громади затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Злочинну діяльність голови громади викрито співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області спільно з прокуратурою, повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.

Головою Середина-Будської громади є Олександр Ген.