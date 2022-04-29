Сумські поліцейські вилучили у чоловіка наркотичні засоби Згорток з речовиною, зовні схожою на наркотичну, виявили працівники Сумського районного управління поліції спільно із представниками громадського формування «Спарта» у 25-річного чоловіка. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

Під час патрулювання, правоохоронці побачили чоловіка, який поводив себе підозріло та не мав при собі документів. У ході проведення поверхневої перевірки, у нього було виявлено та вилучено паперовий згорток з подрібненою речовиною, зовні схожою на наркотичну.

Зловмисник пояснив, що зберігав наркотичний засіб для власного вжитку.

Вилучене направлено на проведення експертного дослідження.

За даним фактом у поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини