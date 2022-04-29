На Сумщині перед судом постане колаборант

До поліції надійшла інформація про одного із жителів Роменського району, який закликає громадян України підтримувати рішення та дії держави-агресора. Так, під час подальшої перевірки за місцем мешкання 58-річного чоловіка було проведено санкціонований обшук, під час якого вдома у співробітники поліції виявили різні зошити з записами та вирізками, які свідчили про антиукраїнську позицію.

Зокрема, під час досудового розслідування було встановлено, що починаючи з 24 лютого та протягом близько місяця 58-річний підозрюваний в одному із сіл Роменського району публічно закликав жителів села підтримати війська РФ.

Чоловік запевняв своїх односельців, що російські військові ніякої збройної агресії проти України не здійснюють та говорив «нарешті прийшли наші та тепер порядок наведуть». Окрім цього, коли військова техніка РФ перебувала саме в селі, де проживає колаборант, то останній продовжував закликати громадян підтримати ворожі війська.

Наразі співробітники поліції завершили досудове розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України «Колабораційна діяльність» та скерували обвинувальний акт до суду.

Відділ комунікації поліції Сумської області