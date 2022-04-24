На Сумщині «екологічні мародери» завдали понад півмільйона гривень збитків

У ході огляду було виявлено, що браконьєри двома 40-метровими сітками встигли виловити 338 карасів.
Також було встановлено, що зловмисники приїхали браконьєрити на службовому автомобілі одного із державних підприємств Сумщини, яке провадить свою діяльність на території м. Білопілля та прилеглих громад.
Особливого цинізму додало і те, що зазначений злочин був здійснений у період жорстких обмежень навіть щодо спортивного і любительського рибальства – нересту водних біоресурсів. Більш того, дане правопорушення вчинене під час комендантської години та воєнного стану. Враховуючи сукупність цих фактів, можна із впевненістю прирівняти дані дії до мародерства.
За розрахунком екоінспекторів, загальна сума збитків, завданих внаслідок браконьєрських дій, склала 534 378 грн. Наразі Інспекція готує матеріали з ознаками вчинення кримінального правопорушення для передачі їх до органів прокуратури.