На Сумщині «екологічні мародери» завдали понад півмільйона гривень збитків 27.04.2022 близько 05:00 ранку на водоймі поблизу с. Новоандріївка Сумського р-ну працівниками Державної екологічної інспекції у Сумській області було затримано трьох осіб, які на гумовому човні за допомогою заборонених знарядь здійснювали вилов риби.

У ході огляду було виявлено, що браконьєри двома 40-метровими сітками встигли виловити 338 карасів.

Також було встановлено, що зловмисники приїхали браконьєрити на службовому автомобілі одного із державних підприємств Сумщини, яке провадить свою діяльність на території м. Білопілля та прилеглих громад.

Особливого цинізму додало і те, що зазначений злочин був здійснений у період жорстких обмежень навіть щодо спортивного і любительського рибальства – нересту водних біоресурсів. Більш того, дане правопорушення вчинене під час комендантської години та воєнного стану. Враховуючи сукупність цих фактів, можна із впевненістю прирівняти дані дії до мародерства.