У Сумському районі поліцейські вилучили з незаконного обігу зброю та боєприпаси Автомат АКС-74, 4 магазини до нього, 213 набоїв калібру 5, 45 мм, гранату Ф-1, пістолет Макарова та 8 набоїв до нього виявили співробітники кримінальної поліції Сумського районного управління поліції у жителя села Верхня Сироватка.

У рамках проведення заходів щодо протидії незаконному обігу зброї, вибухівки працівники поліції отримали інформацію про те, що один із жителів Сумського району за місцем мешкання може зберігати зброю. Тож навідались до нього із обшуком. В ході якого інформація підтвердилась. Вдома у чоловіка знайшли зброю, гранату та безліч боєприпасів.

Всі «знахідки» поліцейські вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває.

Поліція Сумщини