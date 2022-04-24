У Сумах копи затримали п’яного стрілка

Під час відпрацювання території інспектори виявили транспортний засіб Seat Ibiza під керуванням 47-річного водія. У салоні поліцейські виявили предмет схожий вогнепальну зброю — “карабін”. Поруч на землі інспектори знайшли 4 гільзи.

Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння, тож патрульні запропонували йому пройти огляд. Водій пройшов його на місці зупинки. Результат огляду був позитивний — 1, 70 проміле. Тож на нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Та історія має продовження. Адже “на допомогу товаришу” приїхав водій транспортного засобу Opel Kadet. 38-річний чоловік теж був у стані сп'яніння. Це підтвердив результат огляду на стан сп'яніння, який він пройшов на місці зупинки. Також у нього патрульні виявили відсутність документів на право керування транспортним засобом. На водія інспектори склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.