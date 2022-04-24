До Сум завітав президент УАФ

Футбольні функціонери зустрілися із міським головою Олександром Лисенко, його заступником Вірою Мотречко, президентом ФК «Суми» Геннадієм Дем’яненко, головою Асоціації футболу Сумської області Андрієм Прохоровичем та головою Асоціаціі футболу м. Суми Альбертом Молгамовим.
На зустрічі обговорено організаційно-функціональні питання футбольної діяльності та інфраструктури в нашій громаді в умовах воєнного стану та після завершення бойових дій. Водночас присутніх було поздоровлено із Всеукраїнським Днем футболу, а Андрія Прохоровича - з Днем народження!