До Сум завітав президент УАФ

На зустрічі обговорено організаційно-функціональні питання футбольної діяльності та інфраструктури в нашій громаді в умовах воєнного стану та після завершення бойових дій. Водночас присутніх було поздоровлено із Всеукраїнським Днем футболу, а Андрія Прохоровича - з Днем народження!