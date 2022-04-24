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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:02213

До Сум завітав президент УАФ

Сьогодні, 29.04.22 із робочим візитом до м. Суми завітали президент УАФ Андрій Павелко та перший віце-президент Вадим Костюченко.

Футбольні функціонери зустрілися із міським головою Олександром Лисенко, його заступником Вірою Мотречко, президентом ФК «Суми» Геннадієм Дем’яненко, головою Асоціації футболу Сумської області Андрієм Прохоровичем та головою Асоціаціі футболу м. Суми Альбертом Молгамовим.
На зустрічі обговорено організаційно-функціональні питання футбольної діяльності та інфраструктури в нашій громаді в умовах воєнного стану та після завершення бойових дій. Водночас присутніх було поздоровлено із Всеукраїнським Днем футболу, а Андрія Прохоровича - з Днем народження!
Спорт
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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