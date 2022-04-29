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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:21252

У Сумах відновлють тролейбусний маршрут № 10а

З понеділка, 2 ТРАВНЯ КП СМР "Електроавтотранс" відновлює рух тролейбусів за маршрутом # 10А "Шпиталь - 12 мкрн".

Перші рейси: з 12 мкрн - о 6:35, з зупинки "Пансіонат" - 7:32.
Останні рейси: з 12 мкрн - 16:45, з зупинки "Пансіонат" - 17:48

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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