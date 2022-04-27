За минулу добу на території Сумщини виявлено 23 вибухонебезпечних предмети з яких 21 знешкоджено на місці 28 квітня на території Сумщини піротехніками міжрегіонального центру швидкого реагування знешкоджено 21 вибухонебезпечний предмет.

Серед них касетні боєприпаси від реактивних систем залпового вогню, ручні гранати, протитанкові авіабомби, вибухники, артилерійські наряди, запалювальні шнури та 16 кг вибухових речовин. Небезпечні знахідки було виявлено на Конотопщині, Роменщині, Тростянеччині в Сумському районі та в місті Тростянець.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними, а в разі виявленні вибухонебезпечних предметів ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь розібрати або перенести, не користуйтесь мобільним телефоном або іншими засобами зв’язку, відійдіть від місця знахідки безпечним шляхом на відстань не менше 100 метрів, попередьте оточуючих та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України надзвичайних ситуацій у Сумській області