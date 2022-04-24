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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:11190

У Сумах голосують за петицію «Щодо недопущення фінансування проросійських партій за рахунок коштів громади»

Підписи майже зібрали за одну добу.

"В Україні надалі триває повномасштабне вторгнення московських окупантів. За цей час десятки представників проросійської партії ОПZЖ проявили свою колаборантську позицію, та перейшли на бік ворога в окупованих громадах. У Сумах, завдяки принциповій позиції громади, нам з вами вдалося усунути проросійських посадовців від керівних посад у міській та обласній радах.

Проте за наявною інформацією ТОВ «Сервіс-Ресурс», КП «Сумижилкомсервіс», КП «Чисте місто» та інші комерційні структури, які пов’язані з одіозними депутатами Сумської міської ради від ОПZЖ, Жиленком Віталієм Миколайовичем, Тихенком Костянтином Павловичем, Перепекою Ігорем Олександровичем та іншими, і далі отримують прибутки з кишень мешканців міста Суми.
Зокрема у 2020 році було проведено т.зв. «конкурс», щодо визначення перевізників твердих побутових відходів, на якому ймовірно шляхом корупційних схем було визначено переможцем одразу по 2 лотах ТОВ «Сервіс-Ресурс», а також створено на підставі підкилимних домовленостей підприємство-надавача послуг із захоронення ТПВ КП «Чисте місто» очільниками якого призначено осіб із орбіти депутатів від ОПZЖ. На послугах із перевезення пасажирів досі наживаються представники ОПZЖ Перепека Ігор Олександрович та Гризодуб Геннадій Павловоич.
У той час коли наші міста та люди потерпають від збройної агресії московії – жодна копійка, а тим більше з наших з вами кишень, не повинна йти на фінансування комерційних структур фактичними власниками/кураторами яких є депутати від проросійської партії ОПZЖ.

На підставі викладеного вимагаємо:
- звільнити директора КП «Чисте місто» Лаврика Валентина Миколайовича,
- звільнити директора КП "Сумижилкомсервіс" Шкаріна Андрія Анатолійовича,
- розірвати договори з комерційними структурами пов’язані із ОПZЖ та не допустити їх до участі в нових конкурсах;
- скасувати результати конкурсу щодо визначення перевізників твердих побутових відходів", - пише автор петиції.

Экономика
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