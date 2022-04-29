На Сумщині чоловік погрожував дружині гранатою Охтирські поліцейські викрили чоловіка у незаконному поводженні з бойовими припасами.

По допомогу до співробітників поліції звернулася 23-річна мешканка смт. Чупахівка та повідомила, що чоловік погрожує їй гранатою.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Встановлено, що між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік, не втримавши агресії, почав погрожувати жінці боєприпасами.

Працівники поліції вилучили 3 предмети, зовні схожі на ручні гранати РГД з запалами.

Зловмисник пояснив, що боєприпаси він знайшов на території району, де велися бойові дії.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини