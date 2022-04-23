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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:23220

У Конотопі ще добу не буде води

Про це повідомляє місцевий водоканал.

УВАГА!!! ВОДИ НЕ БУДЕ ЩЕ ДОБУ.

         Роботи по монтажу оглядового колодязя на з'єднанні каналізаційних мереж із зруйнованим колектором по проспекту Червоної Калини тривають і даний етап практично завершено. Однак встановлена конструкція має бути зафіксована та витримана принаймі добу, аби каналізаційні стоки своїм потоком не зруйнували її та не вимили відсипані та забитоновані ділянки.

        Якщо не потерпіти зараз ще трошки, все зроблене до цього часу виявиться даремним!!!

       Слід відмітити, що незважаючи на відключення води по місту, стоки до колектору весь час надходили та заповнювали викопану траншею, чим суттєво ускладнювали роботу (не у такій критичній кількості, як зазвичай... однак!). Це говорить про те, що мешканці нашого міста запаслись достатньою кількістю води та не дуже враховували ситуацію і прохання Водоканалу мінімізувати скид води в централізовану каналізацію...(((

       Ми добре розуміємо обурення людей та всі незручності, однак звертаємо увагу, що відключення води є тимчасовим необхідним заходом і по іншому успішно завершити аварійно-відновлювальні роботи на колекторі не можна!!!

       Щодо гнівних нарікань деяких мешканців з приводу відсутності попереднього повідомлення вчора перед відключенням води, хотілось би зауважити, що з перших днів ВІЙНИ, а тим більше з першого дня виявлення руйнування на колекторі, ми всім наполегливо радили (подивіться попередні публікації) МАТИ ЗАПАС ВОДИ, до того ж повідомляли, що можуть бути незаплановані відключення і до цього треба бути готовими!!! Водоканал це виробниче підприємство аварійно-відновлювального характеру діяльності, що має справу з непередбачуваними та незапланованими ситуаціями, а тому повідомити про все завчасно не виходить!

       Ми робимо що можемо з тими ресурсами, що маємо. Слід відмітити, що нам ще дуже пощастило оперативно віднайти потрібну техніку та матеріали, особливо труби, оскільки в Україні зараз велика кількість реально зруйнованих війною міст, які теж намагаються по можливості щось відновити і полагодити!!!

       Зі свого боку, обіцяємо абонентам, що не мають лічильника, зробити перерахунок за 2 дні, коли вода відсутня.

Общество
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