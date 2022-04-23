Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:31285

Прикордонні області росії укріплюють росгвардійцями

Про це повідомляє генштаб ЗСУ.

 
 
Триває шістдесят четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
 
Продовжується повномасштабна збройна агресія російської федерації проти нашої Держави. 
 
Триває ворожа наступальна операція у Східній операційній зоні з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.
  
Найбільша активність противника спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. 
 
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін діяльності ворога не зафіксовано. Авіація противника продовжує завдавати ракетно-авіаційних ударів по об’єктах на території України з території республіки білорусь. За наявною інформацією, авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил російської федерації продовжують використовувати аеродром Барановичи. Засоби протиповітряної оборони збройних сил республіки білорусь продовжують несення чергування в посиленому режимі.
 
На Сіверському напрямку ознак формування ворогом угруповання для відновлення наступу не виявлено. Окупанти проводять заходи з посилення прикриття визначених ділянок кордону. Так, до прикордонної зони у напрямку Чернігівської та Сумської областей уведено додаткові підрозділи росгвардії.
 
На Слобожанському напрямку ворог здійснив розгортання на території  Бєлгородській області до п’яти дивізіонів ОТРК “Іскандер-М”. Противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил. За наявною інформацією, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію російської федерації батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Крім того, батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Белгородської області російської федерації на Харківщину. Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.
 
Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи.
 
Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.
 
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог, з метою сковування наших військ та утримання раніше зайнятих рубежів, здійснював вогневе ураження позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню і артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення. 
 
Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції. 
 
На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка.
 
Противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь” з метою недопущення їх прориву. 
 
На напрямку Донецьк - Запоріжжя ворог проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка, успіху не мав. Продовжує посилювати угруповання військ. 
 
Кораблі флоту окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку. 
 
На Південнобузькому напрямку успішно відбито спробу штурмових дій противника в районах  населених пунктів Олександрівка, Таврійське; Іванівка та Заградівка. 
 
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!
 
#stoprussia
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Прикордонні області росії укріплюють росгвардійцями
Сегодня 19:31
На Сумщині відсьогодні працює "Добробат"
Сегодня 17:56
В Охтирці працюють зведені загони рятувальників (ВІДЕО)
Сегодня 17:29
За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС знищили 81 вибухонебезпечний предмет
Сегодня 16:55
Сумщина: відновлення після воєнних дій російських окупантів
Сегодня 16:47
У Конотопі ДЮСШ тепер не носить ім’я олімпійського чемпіона Михайла Маміашвілі
Сегодня 16:20
За добу до поліції Конотопщини звернулись чотири особи, які добровільно здали зброю
Сегодня 16:04
На Сумщині з початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 8 дітей та 126 цивільних
Сегодня 15:48
Сумчани провели в останню путь захисника України
Сегодня 15:19
На Сумщині починають ексгумацію тіл закатованих та вбитих військами рф
Сегодня 15:18
На Сумщині очікуються заморозки
Сегодня 14:49
У Конотопі пильність сусідів врятувала життя жінці
Сегодня 14:41
view counter

Статьи

Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
Сегодня 15:53
«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
Сегодня 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
Сегодня 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
Вчера 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
Вчера 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
26.04.2022 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
26.04.2022 13:51
Обережно: зловмисники вигадують нові шахрайські схеми
26.04.2022 11:09
Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати
25.04.2022 13:58
"Лише паспорт зі мною лишився" - історія двох братів з Сумщини, які втратили житло через війну
24.04.2022 17:03
"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому
24.04.2022 12:43
Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео)
23.04.2022 16:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.