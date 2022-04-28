На Білопільщині поліцейські вилучили з незаконного обігу алкогольні вироби Нелегальну торгівлю підакцизними товарами виявили дільничні офіцери поліції відділення поліції № 1 (м. Білопілля). З магазину було вилучено 210 пляшок спиртного на суму близько 5000 гривень.

У рамках проведення комплексу профілактичних заходів правоохоронці виявили магазин, у якому продавали алкоголь без відповідного дозволу. Відносно порушниці правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення порядку провадження господарської діяльності». Алкоголь вилучили. Поліцейські і надалі проводять заходи щодо протидії правопорушенням у сфері обігу спирту, лікеро-горілчаних виробів. Всі подібні повідомлення громадян перевіряються, тому у разі наявності інформації одразу телефонуйте на спецлінію "102".