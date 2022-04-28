Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:40276

Поліцейські провели перевірки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах

Інспектори ювенальної превенції відділення поліції № 3 (м. Лебедин) перевірили умови проживання 8 родин, у яких зростають неповнолітні діти.

При відвідуванні таких родин правоохоронці перевіряють, як підтримуються санітарні умови житла, чи не перебувають дорослі члени сім'ї у нетверезому стані, чи дотримуються правил безпечного користування електроприладами, а також проводять бесіди із дітьми та їх батьками. У всіх перевірених квартирах були задовільні умови проживання.

Крім того, ювенальні поліцейські надали малечі поради, як вести себе у випадках домашнього насильства та куди необхідно звертатися за допомогою, а також, як діяти в інших надзвичайних випадках.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах збільшать кількість транспорту на поминальну неділю
Сегодня 10:38
На Білопільщині поліцейські вилучили з незаконного обігу алкогольні вироби
Сегодня 09:55
Ювенальні прокурори: 219 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ
Сегодня 09:45
На Білопільщині поліцейські задокументували факт незаконної порубки лісу
Сегодня 09:19
Зловмисники розсилають небезпечні листи від державних органів України
Сегодня 08:59
Поліцейські провели перевірки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах
Сегодня 08:40
У Сумах дільничні офіцери поліції продовжують документувати факти незаконного продажу тютюнових виробів
Сегодня 08:04
Мер Бурині Ладуха потрапив під кримінал
Вчера 23:11
У Конотопі ще добу не буде води
Вчера 21:23
Прикордонні області росії укріплюють росгвардійцями
Вчера 19:31
На Сумщині відсьогодні працює "Добробат"
Вчера 17:56
В Охтирці працюють зведені загони рятувальників (ВІДЕО)
Вчера 17:29
view counter

Статьи

Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
Вчера 15:53
«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
Вчера 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
Вчера 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
27.04.2022 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
27.04.2022 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
26.04.2022 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
26.04.2022 13:51
Обережно: зловмисники вигадують нові шахрайські схеми
26.04.2022 11:09
Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати
25.04.2022 13:58
"Лише паспорт зі мною лишився" - історія двох братів з Сумщини, які втратили житло через війну
24.04.2022 17:03
"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому
24.04.2022 12:43
Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео)
23.04.2022 16:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.