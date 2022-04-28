Поліцейські провели перевірки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах Інспектори ювенальної превенції відділення поліції № 3 (м. Лебедин) перевірили умови проживання 8 родин, у яких зростають неповнолітні діти.

При відвідуванні таких родин правоохоронці перевіряють, як підтримуються санітарні умови житла, чи не перебувають дорослі члени сім'ї у нетверезому стані, чи дотримуються правил безпечного користування електроприладами, а також проводять бесіди із дітьми та їх батьками. У всіх перевірених квартирах були задовільні умови проживання.

Крім того, ювенальні поліцейські надали малечі поради, як вести себе у випадках домашнього насильства та куди необхідно звертатися за допомогою, а також, як діяти в інших надзвичайних випадках.