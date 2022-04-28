У Сумах дільничні офіцери поліції продовжують документувати факти незаконного продажу тютюнових виробів У рамках проведення комплексу заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу спирту, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів, правоохоронці викрили громадян, які займались незаконним продажем цигарок.

Під час перевірки поліцейські встановили, що мешканці обласного центру займалися продажем тютюнових виробів, не маючи ліцензії. Правоохоронці вилучили близько 20 блоків сигарет на суму близько 13 000 гривень. Відносно порушників працівники поліції склали адміністративні матеріали, передбачені ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення порядку провадження господарської діяльності», а також ч. 1 ст.156 "Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами". Поліція Сумщини