За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС знищили 81 вибухонебезпечний предмет 27 квітня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифікували та знищили 81 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Серед них осколкова фугасна та протитанкова авіаційні бомби, артилерійські снаряди, осколкові загороджувальні міни, ручна граната, підривники та артснаряди залпового вогню. Дані боєприпаси були виявлені на території Конотопського, Роменського, Сумського, Охтирського районів, міст Суми та Тростянець.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше у жодному разі не торкатись, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів. Зателефонуйте в екстрені служби за номерами «101» та «102». Попередьте про можливу небезпеку оточуючих. Бережіть себе та не нехтуйте застереженнями!

Головне управління ДСНС України у Сумській області