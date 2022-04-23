У Конотопі ДЮСШ тепер не носить ім’я олімпійського чемпіона Михайла Маміашвілі Сьогодні, 28 квітня, відбулася сесія Конотопської міської ради.

На порядок денний 20 сесії було винесено та підтримано 20 проєктів рішень.

Серед іншого, депутати ухвалили важливі історичні рішення, пов`язані з повномасштабною війною путіна проти України, зокрема щодо зміни назви Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Маміашвілі, яка відтепер буде називатися - Конотопська дитячо-юнацька спортивна школа Конотопської міської ради Сумської області.

Також депутати своїм рішенням позбавили звання «Почесний громадянин Конотопа» Маміашвілі Михайла Геразійовича, присвоєне йому рішенням виконавчого комітету у 2011 році, та присвоїли звання «Почесний громадянин Конотопа» семи загиблим в російсько-українській військовослужбовцям-мешканцям Конотопської громади (посмертно).

Нагадаємо: Михайло Миміашвілі народився в Конотопі, став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби у 1988 році. Наразі є президентом Федерації спортивної боротьби на росії та підтримує війну проти України.