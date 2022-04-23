У Конотопі ДЮСШ тепер не носить ім’я олімпійського чемпіона Михайла Маміашвілі

На порядок денний 20 сесії було винесено та підтримано 20 проєктів рішень.
Серед іншого, депутати ухвалили важливі історичні рішення, пов`язані з повномасштабною війною путіна проти України, зокрема щодо зміни назви Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Маміашвілі, яка відтепер буде називатися - Конотопська дитячо-юнацька спортивна школа Конотопської міської ради Сумської області.
Також депутати своїм рішенням позбавили звання «Почесний громадянин Конотопа» Маміашвілі Михайла Геразійовича, присвоєне йому рішенням виконавчого комітету у 2011 році, та присвоїли звання «Почесний громадянин Конотопа» семи загиблим в російсько-українській військовослужбовцям-мешканцям Конотопської громади (посмертно).
Нагадаємо: Михайло Миміашвілі народився в Конотопі, став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби у 1988 році. Наразі є президентом Федерації спортивної боротьби на росії та підтримує війну проти України.