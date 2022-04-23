На Сумщині з початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 8 дітей та 126 цивільних Сьогодні, 28 квітня 2022 року, під головуванням керівника Сумської обласної прокуратури Олексія Тубельця відбулась нарада щодо стану організації досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані зі збройною агресією російської федерації проти України, належної взаємодії слідчих та оперативних підрозділів під час виявлення та розслідування указаних правопорушень, проблемних питань при здійсненні такої діяльності і шляхів їх вирішення.

У нараді взяли участь - начальник Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергій Чиж;

начальник Управління Служби безпеки України в Сумській області Руслан Григоренко; директор Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Денис Маньковський; начальник управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Богдан Подсоха. Також були присутні представники Сумської митниці та Збройних Сил України.

Відкриваючи нараду, очільник прокуратури Олексій Тубелець зазначив, що триває 64 доба збройної агресії російської федерації проти України. Більше місяця частина Сумської області перебувала під окупацією збройних сил російської федерації, на території регіону інтенсивно пересувалася ворожа техніка, ворогом здійснювались обстріли мирного населення, житлових будинків, об’єктів цивільної інфраструктури. На даний час зареєстровано 478 кримінальних правопорушення у вказаній сфері. За попередніми даними, від злочинних дій окупантів загинуло щонайменше

134 людей з числа цивільного населення, 8 з яких діти, ще 112 осіб поранено. Відтак протидія воєнним злочинам та їх документування є найважливішим пріоритетним напрямком діяльності усіх правоохоронних органів регіону.

За результатом наради присутні узгодили взаємодію слідчих та оперативних підрозділів під час виявлення та розслідування указаних правопорушень.