Сумщина: відновлення після воєнних дій російських окупантів Про роботи, що здійснюються на території області після руйнувань внаслідок війни, у своєму Telegram-каналі написав заступник Керівника Офісу Президента України Кирило ТИМОШЕНКО.

Так, в Охтирці продовжуються роботи з благоустрою території міста: прибирають завали біля міської ради, виконано засипання ям на вулиці Миру та провулку Потьомкіна.

В Тростянці зроблено ремонт водопроводу у провулку Славгородському, перепід'єднано до міської мережі мешканців вулиці Гришина.

В селі Пересипки Конотопського району проведено ремонт вікон та покрівлі приміщень дитячого оздоровчого табору «Восход».

На трасі Суми – Полтава працює 8 одиниць дорожньої техніки. Виконано аварійний ямковий ремонт та облаштовано під'їзд до тимчасового мосту.

В Лебедині обстежено три житлові будинки. До відома, власники пошкодженого/зруйнованого майна можуть зареєструвати його у додатку або на сайті ДІЯ.

В селах Нова Слобода, Линове, Бояри, Манухівка, Мачулища та Мазівка проведено грейдування дороги та впорядкування території.