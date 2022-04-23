У Конотопі пильність сусідів врятувала життя жінці 27 квітня о 23:00 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в п’ятиповерховому гуртожитку по вул. Островського у м. Конотоп. На гасіння прибув черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, вогонь охопив одну із житлових кімнат на другому поверсі. Через сильне задимлення в осередку горіння вогнеборці працювати у захисних апаратах. О 23:14 пожежу вдалося локалізувати, запобігши перекиданню полум’я на інші помешкання. А о 23:39 загоряння вже остаточно ліквідували.

За попередніми даними, пожежу виявили мешканці гуртожитку, які побачили дим, що виходив із сусідської кімнати. Люди негайно постукали у двері, тим самим врятувавши життя мешканці кімнати, 1989 р.н., яка прокинувшись в суцільному диму разом з сусідами вибігла в безпечне місце на вулицю. Медична допомога жінці не знадобилася.

Всього на гасіння пожежі залучалося 9 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління ДСНС України у Сумській області