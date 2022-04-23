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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:52110

У Конотопі демонтували пам’ятник Пущкіну

Сьогодні, 28 квітня, у Конотопі депонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Фото поділився у фейцсбуці Олександр Рудоманов.

"У Конотопі демонтували Пушкіна.

При демонтажі відірвало голову", - написав він.

Общество
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