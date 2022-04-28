За добу до поліції Конотопщини звернулись чотири особи, які добровільно здали зброю Правосвідомі громадяни продовжують здавати незареєстровану зброю до поліції, адже саме за такої умови відбувається звільнення від кримінальної відповідальності.

Лише за минулу добу до Конотопського районного відділу поліції звернулись чотири місцевих мешканця та виявили бажання здати отриману ними автоматичну зброю та боєприпаси до неї.

Загалом добровільно було видано чотири автомати Калашникова, чотири магазини до них та 123 патрони калібру 5,45.

Правоохоронці радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно. Пам’ятайте, добровільна видача зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності.

Поліція Сумщини