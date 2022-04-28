У травні у Сумах розпочнуться гідравлічні випробування ТОВ «Сумитеплоенерго» розпочало проведення гідравлічних випробувань теплових мереж міста Суми підвищеним тиском.

Такі гідровипробування виконують щороку відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж, затверджених Мінпаливенерго України.

Їх мета - запобігання поривів та уникнення аварійних ситуацій на магістральних теплових мережах та теплових мережах від ЦТП і котельних в опалювальний період.

Розпорядженням міського голови затверджено графік їх поетапного проведення.

1. З 10 травня по 19 серпня на теплових мережах центральної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від ТЕЦ, проводитимуться поетапні випробування підвищеним тиском магістральних (16 кгс/см2) та розподільчих (12 кгс/см2) теплових мереж. У зв’язку з поетапним випробуванням гаряче водопостачання буде припинено:

- з 10.05 по 19.08 по магістралях № 1, № 2 у районі вулиць Тополянська, Скрябіна, Вєтрова;

- з 04.07 по 24.07 по магістралях № 5, № 7, № 4, № 3, № 1, № 2 у районі проспекту М. Лушпи, вулиць Інтернаціоналістів, І. Сірка, Харківської, Прокоф’єва, С. Табали (Севєра), Троїцької, Привокзальної, Супруна, проспекту Т. Шевченка, вулиць Новомістенської, З. Красовицького, Воскресенської, Г. Кондратьєва, Петропавлівської, майдану Незалежності, вулиць Покровської, Шишкарівської, Тополянської, Скрябіна, 2-ої Залізничної, Горького, Серпневої, Охтирської, Миру, Римського-Корсакова, Марко Вовчок, Нижньосироватської;

- з 04.07 по 24.07 по магістралі № 4 у районі вулиць Г. Кондратьєва, Покровської, Шишкарівської.

2. З 10 травня по 1 липня на теплових мережах північної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від котельні Північного промвузла, проводитимуться поетапні випробування підвищеним тиском (16 кгс/см2) магістральних та розподільчих (12 кгс/см2) теплових мереж. У зв’язку з поетапним випробуванням гаряче водопостачання буде припинено:

- з 10.05 по 20.05 на першій ділянці магістралі № 4 та магістралі № 8 у районі вулиць Першотравневої, Засумської, Садової, Люблінської, Ярослава Мудрого;

- з 23.05 по 03.06 на другій ділянці магістралі № 6 та магістралі № 3 у районі вулиць Праці, Ремісничої, Металургів;

- з 06.06 по 17.06 на третій ділянці магістралі № 6 у районі вулиць Юнаківської, Лесі Українки та проспекту Курського;

- з 20.06 по 01.07 на четвертій ділянці магістралі № 6 у районі вулиці Ковпака та проспекту Курського.

3. З 3 травня по 12 серпня на внутрішньоквартальних тепломережах від ЦТП Зарічної та Ковпаківської теплових дільниць ТОВ «Сумитеплоенерго» підвищеним тиском (12 кгс/см2) без припинення гарячого водопостачання.

4. З 26 квітня по 1 серпня на тепломережах та технологічному обладнанні котелень ТОВ «Сумитеплоенерго» підвищеним тиском (12 кгс/см2). У зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань гаряче водопостачання буде припинено:

- з 26.04 по 24.05 в районі вулиці Білопільський шлях, 38;

- з 26.04 по 24.05 в районі вулиці Косівщинська;

- з 26.04 по 24.05 в районі селища Веретенівка;

- з 01.07 по 01.08 у с. Н. Піщане по вулиці Кооперативна;

- з 01.07 по 01.08 в районі вулиці Білопільський шлях;

- з 01.07 по 01.08 в районі вулиці Г. Кондратьєва;

- з 01.07 по 01.08 в районі вулиці Роменська;

- з 01.07 по 01.08 в районі вулиці Декабристів;

- з 01.07 по 01.08 в районі вулиці Нахімова;

- з 01.07 по 01.08 в районі вулиці Санаторна.

Для виконання у повному обсязі випробування тепломереж, а також запобігання пошкодженню внутрішніх систем опалення, опалювальних приладів, бойлерів споживачів тепла в житловому секторі, установах та закладах, департамент інфраструктури міста разом з управителями багатоквартирних будинків, виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а також управління охорони здоров’я, освіти і науки, керівники закладів охорони здоров’я, навчальних (у т. ч. дошкільних) закладів мають виконати передбачені заходи, встановити чергування персоналу на теплопунктах.