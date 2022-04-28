Сумські копи зупинили водія під кайфом На водія, який керував автівкою в стані наркотичного сп'яніння, патрульні склали адмінматеріал.

Нещодавно на вулиці Тополянській патрульні зупинили транспортний засіб ВАЗ-21063. За кермом вони виявили 25-річного чоловіка з ознаками наркотичного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд у закладі охорони здоров’я та здав зразки біологічного середовища.

Охоронці порядку отримали висновок лікарів, який підтвердив перебування керманича в стані наркотичного сп'яніння. Чоловіка патрульні розшукали та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Рішення буде приймати суд.