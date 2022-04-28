Сумчанину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності

За даними слідства, підозрюваний, після оголошення президентом російської федерації 24 лютого 2022 року про початок військової спеціальної операції проти України, у соціальній мережі неодноразово публікував фото,- відеоматеріали на підтримку дій російської федерації, при цьому зазначений контент супроводжував власними коментарями, спрямованими проти України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Сумським районним управлінням поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Прокуратура Сумщини