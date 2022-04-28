Сумчанину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми 27 квітня 2022 року повідомлено про підозру 50-річному сумчанину, який активно підтримував рішення та дії держави-агресора (ч. 1 ст.111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, після оголошення президентом російської федерації 24 лютого 2022 року про початок військової спеціальної операції проти України, у соціальній мережі неодноразово публікував фото,- відеоматеріали на підтримку дій російської федерації, при цьому зазначений контент супроводжував власними коментарями, спрямованими проти України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Сумським районним управлінням поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури. Прокуратура Сумщини