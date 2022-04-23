Сумські патрульні зупинили п’яного водія, який порушував комендантську годину (відео) Вночі, на вулиці Героїв Крут, патрульні поліцейські зупинили транспортний засіб Mitsubishi Lancer. “Їхав додому”— просте пояснення водія.

Та ось спілкування 39-річного чоловіка з охоронцями порядку на цьому не закінчилося. Адже керманич мав ознаки алкогольного сп'яніння. Ба більше, інспектори з’ясували, що він позбавлений права керування. Чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння на місці зупинки, результат якого показав 2, 06 проміле. Це в понад 10 разів перевищує допустиму норму. На водія патрульні винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Від керування його відсторонили.