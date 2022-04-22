Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:14260

Головний шляховик Сум написав меру відкритого листа: просить грошей

Директор КП "Шляхрембуд" Олександр Вегера опублікував відкритого листа меру Сум Олександру Лисенку.

"

Шановний Олексадре Миколайовичу! Всі ми розуміємо, що зараз в країні війна і основні видатки міського бюджету направлені на оборону територіальної громади. Хочу нагадати Вам, що КП СМР «Шляхрембуд» із самого ранку 25 лютого приступило до монтажу загороджувальних споруд біля артучилища, а також до облаштування блокпостів захисними спорудами.
У перший місяць війни було вивезено та встановлено більше 1000 фундаментних блоків, заготовлено та доставлено величезну кількість піску в мішках. Ви також чудово знаєте про те, скільки разів техніка комунального підприємства потрапляла під обстріли російських солдатів і які були в неї пошкодження.
Зараз техніка «#Шляхрембуду» і наші робітники активно працюють на місці руйнувань, де відбувалися бомбардування, розбирають завали будівель, прибирають залишки блокпостів і вивозять на нове місце дислокації. І це лише невелика частина того, що робило та робить КП.
У своїх щоденних зверненнях до сумчан Ви неодноразово наголошуєте на тому, що життя в місті продовжується, до Сум повертаються мешканці, працює майже весь комунальний транспорт. Щодня на автошляхах обласного центру зростає кількість легкових автомобілів, ми ввімкнули світлофори і скоро вони всі будуть працювати.
Але, враховуючи те, що коаліція з трьох фракцій під час прийняття бюджету громади фактично обнулила ремонт доріг, ми не змогли провести навіть ямковий ремонт – ані наприкінці зими, коли дозволяла можливість, ані на початку весни. Унаслідок цього дороги у багатьох районах Сум стали просто непроїзними, з величезними ямами, що негативно позначається на роботі громадського, доволі недешевого, транспорту.
Закуплені низькополі тролейбуси будуть виходити з ладу, як і особистий транспорт городян. І звинуватять у цьому кого? Насамперед нас, хоча ми давно готові приступити до ремонту.
Тому я прошу Вас направити кошти хоча б на поточний ремонт доріг обласного центру.
Сподіваюся на те, що тепер коаліція без ОПЗЖ не існує, а представники виконкому від “Слуг народу” та ЄС(Акпєров) зрозуміють свою помилку і проголосують, наголошую, не за виділення додаткового фінансування, а за внутрішній перерозподіл коштів усередині бюджету.
Ми зі свого боку готові вже з початку травня приступити до робіт. Як це вже роблять наші колеги у Харкові та Чернігові, хоча у них ситуація з бюджетом набагато гірша, ніж у нас", - написав він у фейсбуці.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Рашисти знову обстрілюють Глухівщину з мінометів
Сегодня 22:46
Головний шляховик Сум написав меру відкритого листа: просить грошей
Сегодня 22:14
У Сумах демонтували пам’ятник гусару на Соборній
Сегодня 22:03
На Конотопщині мотоцикл зіткнувся з вантажівкою: двоє постраждалих
Сегодня 19:51
На Сумщині розширено коло суб'єктів державної реєстрації бізнесу
Сегодня 17:56
Агенція промоції «Суми» збирає життєві історії війни
Сегодня 17:32
На Сумщині обласна комісія визначилась із першими 305 об’єктами для відновлення
Сегодня 17:08
У Конотопі цілу добу не буде води
Сегодня 17:06
У Сумах рятувальники ліквідували загоряння квартири на початковій стадії
Сегодня 17:02
На Великописарівщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі (ВІДЕО)
Сегодня 16:59
Застосунок "Повітряна тривога" повідомлятиме про вуличні бої та артилерійські обстріли
Сегодня 16:29
Які вакансії пропонують роботодавці Сумщини
Сегодня 16:16
view counter

Статьи

«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
Сегодня 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
Сегодня 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
Вчера 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
Вчера 13:51
Обережно: зловмисники вигадують нові шахрайські схеми
Вчера 11:09
Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати
25.04.2022 13:58
"Лише паспорт зі мною лишився" - історія двох братів з Сумщини, які втратили житло через війну
24.04.2022 17:03
"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому
24.04.2022 12:43
Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео)
23.04.2022 16:23
"Повелися на чай і тепло". Як чоловіки з Сумщини взяли в полон озброєних росіян (відео)
23.04.2022 12:50
Мешканці Великої Писарівки на Сумщині живуть поруч зі снарядом в стіні (відео)
23.04.2022 10:38
Пограбували школу, магазини та ферму. Наслідки перебування росіян у селі Чернеччина на Сумщині
22.04.2022 15:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.