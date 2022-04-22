Головний шляховик Сум написав меру відкритого листа: просить грошей Директор КП "Шляхрембуд" Олександр Вегера опублікував відкритого листа меру Сум Олександру Лисенку.

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Шановний Олексадре Миколайовичу! Всі ми розуміємо, що зараз в країні війна і основні видатки міського бюджету направлені на оборону територіальної громади. Хочу нагадати Вам, що КП СМР «Шляхрембуд» із самого ранку 25 лютого приступило до монтажу загороджувальних споруд біля артучилища, а також до облаштування блокпостів захисними спорудами.

У перший місяць війни було вивезено та встановлено більше 1000 фундаментних блоків, заготовлено та доставлено величезну кількість піску в мішках. Ви також чудово знаєте про те, скільки разів техніка комунального підприємства потрапляла під обстріли російських солдатів і які були в неї пошкодження.

Зараз техніка «#Шляхрембуду» і наші робітники активно працюють на місці руйнувань, де відбувалися бомбардування, розбирають завали будівель, прибирають залишки блокпостів і вивозять на нове місце дислокації. І це лише невелика частина того, що робило та робить КП.

У своїх щоденних зверненнях до сумчан Ви неодноразово наголошуєте на тому, що життя в місті продовжується, до Сум повертаються мешканці, працює майже весь комунальний транспорт. Щодня на автошляхах обласного центру зростає кількість легкових автомобілів, ми ввімкнули світлофори і скоро вони всі будуть працювати.

Але, враховуючи те, що коаліція з трьох фракцій під час прийняття бюджету громади фактично обнулила ремонт доріг, ми не змогли провести навіть ямковий ремонт – ані наприкінці зими, коли дозволяла можливість, ані на початку весни. Унаслідок цього дороги у багатьох районах Сум стали просто непроїзними, з величезними ямами, що негативно позначається на роботі громадського, доволі недешевого, транспорту.

Закуплені низькополі тролейбуси будуть виходити з ладу, як і особистий транспорт городян. І звинуватять у цьому кого? Насамперед нас, хоча ми давно готові приступити до ремонту.

Тому я прошу Вас направити кошти хоча б на поточний ремонт доріг обласного центру.

Сподіваюся на те, що тепер коаліція без ОПЗЖ не існує, а представники виконкому від “Слуг народу” та ЄС(Акпєров) зрозуміють свою помилку і проголосують, наголошую, не за виділення додаткового фінансування, а за внутрішній перерозподіл коштів усередині бюджету.

Ми зі свого боку готові вже з початку травня приступити до робіт. Як це вже роблять наші колеги у Харкові та Чернігові, хоча у них ситуація з бюджетом набагато гірша, ніж у нас", - написав він у фейсбуці.