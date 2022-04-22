У Сумах демонтували пам’ятник гусару на Соборній Сьогодні, 27 квітня, у Сумах на перехресті вул. Соборна та пр. 9 травня, відбуввся демонтаж пам’ятника гусару.

Про це у фейсбуці написав чиновник управління архітектруи та містобудування Максим Галицький. "Ушли из города гусары..." вслід за орками та московським кораблем, поділився фото він.