По 15 тисяч грн добровольцям Сум обіцяє мер міста Ініціативу про матеріальне заохочення за укладання контрактів добровольцям Сум планує винести на обговорення виконавчого комітету Олександр Лисенко.

Про це він повідомив під час свого відеозвернення 27 квітня, пише Суспільне.

Як повідомив міський голова, це питання планували обговорити 27 квітня на передвиконкомі. Проте члени комітету не зібралися. Планують зробити це 28 квітня.

"Всі точно отримають по 15 тисяч. Ми знаємо, хто з найпершого дня на яких позиціях, яких блокпостах боронив місто", – наголосив Лисенко.

Також на виконкомі планують розглянути питання про пільги на комунальні послуги для захисників міста.

А тим, чиї помешкання постраждали внаслідок бомбардувань та обстрілів у Сумах планують надати матеріальну допомогу для оплати найманих квартир. Мова йде про мешканців вулиць Спартака та Веретенівської, сказав Олександр Лисенко.

Засідання виконавчого комітету планується на 29 квітня, повідомив міський голова.