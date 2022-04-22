На Конотопщині мотоцикл зіткнувся з вантажівкою: двоє постраждалих

Подія сталася сьогодні близько дванадцятої години на одній з вулиць села Вирівка, Конотопського району.
Як попередньо встановили працівники поліції 18-річний місцевий житель рухаючись на мотоциклі Shineray допустив зіткнення з вантажним автомобілем Mersedes.
У результаті автопригоди керманич мотоцикла та його 17-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Конотопської центральної лікарні.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Слідство триває.