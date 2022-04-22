У Конотопі цілу добу не буде води

Сьогодні, 27.04.2022, після обід працівники конотопського водоканалу приступили до найбільше складного та відповідального етапу всього цього процесу - обладнання оглядового каналізаційного колодязя на з'єднанні каналізаційної мережі та колектора.

Робити це при постійному надходженні стоків неможливо, тому воду було перекрито повністю. Планувалось завершити сьогодні до вечора та дати воду о 18:00 год.

Як виявилось в процесі, об'єм робіт дуже великий та ускладнений. На завершення цього етапу монтажу знадобиться ще орієнтовно доба, при цьому подавати воду зараз не є неможливим, так як злита в каналізацію ця вода затоплює викопану траншею та не дає можливості працювати НІЯК, до того ж шкодить тому, що вже зроблено.

З огляду на це, сьогодні (в тому числі і вночі) та завтра до вечора ВОДИ НЕ БУДЕ.