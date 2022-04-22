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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:06141

У Конотопі цілу добу не буде води

Водоканал міста Конотоп виконує роботи по заміні ділянки зруйнованого каналізаційного коллектора по проспекту Червоної Калини.

Сьогодні, 27.04.2022, після обід працівники конотопського водоканалу приступили до найбільше складного та відповідального етапу всього цього процесу - обладнання оглядового каналізаційного колодязя на з'єднанні каналізаційної мережі та колектора.
Робити це при постійному надходженні стоків неможливо, тому воду було перекрито повністю. Планувалось завершити сьогодні до вечора та дати воду о 18:00 год.
Як виявилось в процесі, об'єм робіт дуже великий та ускладнений. На завершення цього етапу монтажу знадобиться ще орієнтовно доба, при цьому подавати воду зараз не є неможливим, так як злита в каналізацію ця вода затоплює викопану траншею та не дає можливості працювати НІЯК, до того ж шкодить тому, що вже зроблено.
З огляду на це, сьогодні (в тому числі і вночі) та завтра до вечора ВОДИ НЕ БУДЕ.
ПО ІНШОМУ НІЯК НЕ МОЖНА, ПРАЦІВНИКИ ВОДОКАНАЛУ НЕ ПРИПИНЯТИМУТЬ РОБОТИ СЬОГОДНІ І ВНОЧІ, АЖ ДОПОКИ НЕ ЗАВЕРШЯТЬ ЦЕЙ ЕТАП.
Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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