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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:16275

Які вакансії пропонують роботодавці Сумщини

Станом на 27 квітня поточного року, в базі даних області налічується 314 вільних робочих місць і вакантних посад з середньою заробітною платою у 8683,1 гривень.

Мінімальний розмір оплати праці спостерігається  у 28,3 % заявлених роботодавцями вакансій, до 9 тис.грн. – 35,7 %, до 11 тис.грн. – 21,3%, понад 11 тис.грн.- 14,6%.  Найвищий рівень заробітної плати становить 20 тис. грн. і пропонується лікарям, 18 тис. грн. – водію автотранспортних засобів кат. С, Е.

Серед пропозицій роботи  64%  вакансій для  робітників,  25% – для службовців, 11% – для шукачів роботи, які не мають професії та спеціальної підготовки.

Найбільшу потребу в кадрах мали підприємства:  переробної промисловості – 35,3%, сільського господарства – 14,5%, транспортної галузі – 6,9%, будівництва та охорони здоров’я - по 6,2%, сфери торгівлі та ремонту транспортних засобів – 5,2%.

На сьогодні роботодавцям Сумщини потрібні: водії автотранспортних засобів, трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, підсобні робітники, швачки, токарі, бухгалтери, електромонтери, вантажники, дорожні робітники.

Экономика Вакансії
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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