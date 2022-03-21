Які вакансії пропонують роботодавці Сумщини Станом на 27 квітня поточного року, в базі даних області налічується 314 вільних робочих місць і вакантних посад з середньою заробітною платою у 8683,1 гривень.

Мінімальний розмір оплати праці спостерігається у 28,3 % заявлених роботодавцями вакансій, до 9 тис.грн. – 35,7 %, до 11 тис.грн. – 21,3%, понад 11 тис.грн.- 14,6%. Найвищий рівень заробітної плати становить 20 тис. грн. і пропонується лікарям, 18 тис. грн. – водію автотранспортних засобів кат. С, Е.

Серед пропозицій роботи 64% вакансій для робітників, 25% – для службовців, 11% – для шукачів роботи, які не мають професії та спеціальної підготовки.

Найбільшу потребу в кадрах мали підприємства: переробної промисловості – 35,3%, сільського господарства – 14,5%, транспортної галузі – 6,9%, будівництва та охорони здоров’я - по 6,2%, сфери торгівлі та ремонту транспортних засобів – 5,2%.

На сьогодні роботодавцям Сумщини потрібні: водії автотранспортних засобів, трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, підсобні робітники, швачки, токарі, бухгалтери, електромонтери, вантажники, дорожні робітники.