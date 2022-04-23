У Сумах пройде перший весняний забіг: ще є місця

На забіг запрошує голова громадської організації Race Project Віталій Івах.
Про історію однієї медалі
Минулого літа Діброва Владислав запропонував приєднатися до проєкту, де небайдужі люди об'єдналися і створюють соціальні заходи для військових, що повернулися з війни, яких потрібно поступово повертати до звичайного життя.
Я погодився, бо що може бути краще за ще один забіг у Сумах?
Наприкінці літа ми разом з Управління молоді та спорту Сумської ОДА зробили командний забіг із перешкодами "No limits". Десяток команд боролися за звання бути наймокрішими, найгрязнішими, найщасливішими. Якщо ви не бачили і не чули, то можна глянути фото тут ( https://photos.app.goo.gl/QU1A5KHVGGqqMrW39 ).
Ми отримали позитивні відгуки, тому вирішили залишити ту ж назву і вже домовились, що візьмемо справжні бронежелети, бо за концепцією забіг мав складатися із кола, на якому мали бути перешкоди. На ньому змагалися б як військові, так і любителі, що регулярно беруть участь у забігах різного рівня. Одним із випробувань мало бути подолання певної дистанції в бронику, бо треба було чимось замінити водні перешкоди, оскільки забіг планувався пізно восени чи на початку зими. Ми замовили тематичні медалі із заліза і майже все підготували до відкриття реєстрації, та в останній момент у зв'язку із певними обставинами змушені були перенести забіг на наступний рік і змінити формат на просто трейловий забіг околицею міста.
24 лютого країна 404, порушуючи всі норми міжнародного права, підступно прийшла з війною на нашу землю, і ми змушені були відмінити всі заплановані заходи на цей рік.
Після того, як вигнали російських свино-собак із Сумщини, ми вирішили зробити невеличкий мінізабіг і 100% коштів, зібраних зі стартових внесків, відправити у місцевий благодійний фонд.
Кожен учасник отримає медаль і, мабуть, зараз фраза "no limits" найбільше показує шлях нашої нескореної нації та бажання свободи і незалежності.
Отже, вже цієї суботи біжимо у місцевому парку за вільні Суми та вільних людей!
Окрім того, пробігти за місто Суми можна у будь-якому куточку світу і отримати медаль поштою!
Реєстрація коштує 200 грн - https://raceproject.com.ua/event55
Також можна закинути на рахунок організації будь-яку суму:
Реквізити:
Найменування отримувача: ГО РЕЙС ПРОДЖЕКТ
Код отримувача: 44053549
Рахунок в форматі відповідно до стандарту IBAN: UA083375460000026001045200228
Назва банку: СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
В коментарях пишіть, що платіж для Сум