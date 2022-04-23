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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах пройде перший весняний забіг: ще є місця

30 квітня у Сумах на Студязі пройде перший весняний оффлайн-забіг "Вільні люди, так було, так буде!".

На забіг запрошує голова громадської організації Race Project Віталій Івах.

Про історію однієї медалі

Минулого літа Діброва Владислав запропонував приєднатися до проєкту, де небайдужі люди об'єдналися і створюють соціальні заходи для військових, що повернулися з війни, яких потрібно поступово повертати до звичайного життя.

Я погодився, бо що може бути краще за ще один забіг у Сумах?

Наприкінці літа ми разом з Управління молоді та спорту Сумської ОДА зробили командний забіг із перешкодами "No limits". Десяток команд боролися за звання бути наймокрішими, найгрязнішими, найщасливішими. Якщо ви не бачили і не чули, то можна глянути фото тут ( https://photos.app.goo.gl/QU1A5KHVGGqqMrW39 ).

Ми отримали позитивні відгуки, тому вирішили залишити ту ж назву і вже домовились, що візьмемо справжні бронежелети, бо за концепцією забіг мав складатися із кола, на якому мали бути перешкоди. На ньому змагалися б як військові, так і любителі, що регулярно беруть участь у забігах різного рівня. Одним із випробувань мало бути подолання певної дистанції в бронику, бо треба було чимось замінити водні перешкоди, оскільки забіг планувався пізно восени чи на початку зими. Ми замовили тематичні медалі із заліза і майже все підготували до відкриття реєстрації, та в останній момент у зв'язку із певними обставинами змушені були перенести забіг на наступний рік і змінити формат на просто трейловий забіг околицею міста.

24 лютого країна 404, порушуючи всі норми міжнародного права, підступно прийшла з війною на нашу землю, і ми змушені були відмінити всі заплановані заходи на цей рік.

Після того, як вигнали російських свино-собак із Сумщини, ми вирішили зробити невеличкий мінізабіг і 100% коштів, зібраних зі стартових внесків, відправити у місцевий благодійний фонд.

Кожен учасник отримає медаль і, мабуть, зараз фраза "no limits" найбільше показує шлях нашої нескореної нації та бажання свободи і незалежності.

Отже, вже цієї суботи біжимо у місцевому парку за вільні Суми та вільних людей!

Окрім того, пробігти за місто Суми можна у будь-якому куточку світу і отримати медаль поштою!

Реєстрація коштує 200 грн - https://raceproject.com.ua/event55

Також можна закинути на рахунок організації будь-яку суму:

Реквізити:

Найменування отримувача: ГО РЕЙС ПРОДЖЕКТ

Код отримувача: 44053549

Рахунок в форматі відповідно до стандарту IBAN: UA083375460000026001045200228

Назва банку: СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

В коментарях пишіть, що платіж для Сум

Спорт
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