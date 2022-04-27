На Сумщині обласна комісія визначилась із першими 305 об’єктами для відновлення На Сумщині відбулося засідання обласної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, де було затверджено перелік перших 305 об’єктів, які першочергово будуть відновлюватися на території області.

Про це у своєму нічному відеозверненні повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, пише Ваш шанс.

«На сьогодні загальна кількість об’єктів (приватної, соціальної сфери, критичної інфраструктури та ін.) складає майже 1400, - уточнив голова ОВА. – Перші 305 – вже затверджені комісією. Цього тижня будуть укладені угоди на проведення відповідних робіт, а вже ближче до вихідних мають розпочатися повноцінні відновлювальні роботи на визначених об’єктах. Це стосується встановлення вікон, дверей, лагодження фасадів, дахів, цоколів та ін. Окрім того – ремонтів водогонів, газогонів, ліній електропередач. Всього, що нам необхідно для повернення до комфортного проживання та повноцінної роботи закладів».