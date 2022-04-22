Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:09274

У Сумській області знищено п’ять мостів, до липня планують відновити хоча б два

На Сумщині продовжується робота по відновленню пошкодженої російськими окупантами інфраструктури, в тому числі – плануються заходи по ремонту доріг та мостів.

«Вчора ми активно попрацювали зі Службою автодоріг у Сумській області щодо початку ремонтних робіт на дорогах основного сполучення – Київський напрямок (район Недригайлівської громади), об’їзного шляху від Бурині до Путивля, - поділився планами у своєму відеозверненні керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. – На жаль, у цьому році не вдасться відновити підірваний ворогом міст в с. Чумакове. Тому ми будемо ремонтувати об’їзну дорогу, щоб можна було переміщатися транспортом між населеними пунктами. Взагалі у нас в області знищено п’ять мостів. На сьогодні ми працюємо над тим, щоб хоча б два мости швидко (за декілька місяців) відновити і вже в липні по ним зміг поїхати перший транспорт».

Також, за словами Дмитра Живицького, на часі – відновлення автомобільного сполучення між Ворожбою Лебединської громади та Сумами, пише Ваш шанс.

«Хоча поки що ми не бачимо у цьому питанні активної позиції керівництва самої громади, - повідомив голова ОВА. – Можливі варіанти розроблення нового маршруту, щоб люди із навколишніх сіл могли дістатися на роботу до обласного центру».

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Конотопі цілу добу не буде води
Сегодня 17:06
У Сумах рятувальники ліквідували загоряння квартири на початковій стадії
Сегодня 17:02
Застосунок "Повітряна тривога" повідомлятиме про вуличні бої та артилерійські обстріли
Сегодня 16:29
Які вакансії пропонують роботодавці Сумщини
Сегодня 16:16
У Сумській області знищено п’ять мостів, до липня планують відновити хоча б два
Сегодня 16:09
За тиждень ДБР задокументувало близько 20 фактів катування тростянчан
Сегодня 15:49
Відновлюється курсування поїзду Шостка-Київ
Сегодня 15:23
У Сумах перевізники сміття хочуть знизити тарифи
Сегодня 15:08
Тростянчан звільники від комунальних платежів за 2 місяці
Сегодня 15:04
Загинув боєць "Азову" з Сумщини Роман Водень
Сегодня 14:41
У Сумах оприлюднили результати присвоєння назви бульвару у районі Еспланади
Сегодня 14:01
У Сумах громадськість підтримала перейменування вулиці Зої Космодем’янської
Сегодня 13:48
view counter

Статьи

«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
Сегодня 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
Сегодня 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
Вчера 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
Вчера 13:51
Обережно: зловмисники вигадують нові шахрайські схеми
Вчера 11:09
Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати
25.04.2022 13:58
"Лише паспорт зі мною лишився" - історія двох братів з Сумщини, які втратили житло через війну
24.04.2022 17:03
"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому
24.04.2022 12:43
Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео)
23.04.2022 16:23
"Повелися на чай і тепло". Як чоловіки з Сумщини взяли в полон озброєних росіян (відео)
23.04.2022 12:50
Мешканці Великої Писарівки на Сумщині живуть поруч зі снарядом в стіні (відео)
23.04.2022 10:38
Пограбували школу, магазини та ферму. Наслідки перебування росіян у селі Чернеччина на Сумщині
22.04.2022 15:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.