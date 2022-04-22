У Сумській області знищено п’ять мостів, до липня планують відновити хоча б два На Сумщині продовжується робота по відновленню пошкодженої російськими окупантами інфраструктури, в тому числі – плануються заходи по ремонту доріг та мостів.

«Вчора ми активно попрацювали зі Службою автодоріг у Сумській області щодо початку ремонтних робіт на дорогах основного сполучення – Київський напрямок (район Недригайлівської громади), об’їзного шляху від Бурині до Путивля, - поділився планами у своєму відеозверненні керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. – На жаль, у цьому році не вдасться відновити підірваний ворогом міст в с. Чумакове. Тому ми будемо ремонтувати об’їзну дорогу, щоб можна було переміщатися транспортом між населеними пунктами. Взагалі у нас в області знищено п’ять мостів. На сьогодні ми працюємо над тим, щоб хоча б два мости швидко (за декілька місяців) відновити і вже в липні по ним зміг поїхати перший транспорт».

Також, за словами Дмитра Живицького, на часі – відновлення автомобільного сполучення між Ворожбою Лебединської громади та Сумами, пише Ваш шанс.

«Хоча поки що ми не бачимо у цьому питанні активної позиції керівництва самої громади, - повідомив голова ОВА. – Можливі варіанти розроблення нового маршруту, щоб люди із навколишніх сіл могли дістатися на роботу до обласного центру».