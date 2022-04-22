На Сумщині розширено коло суб'єктів державної реєстрації бізнесу

➢ ПІВНІЧНО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. СУМИ):
місто Суми та місто Чернігів – (0542) 78-06-68, (066) 519-75-21;
місто Полтава – (066) 557-82-98;
В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ:
➢ Сумська міська рада: (0542) 70-06-53, 70-06-59;
➢ Роменська міська рада: (0548) 5-29-15;
➢ Шосткинська міська рада: (05449) 7-07-09, (05449) 7-55-94;
➢ Глухівська міська рада: (0544) 7-04-40;
➢ Охтирська міська рада: (05446) 4-15-15;
➢ Конотопська міська рада: (05447) 2-32-20;
В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ:
➢ Полтавська міська рада: (0532) 64-11-43, 64-11-44, 64-11-42;
➢ Чернігівська міська рада: (0462) 65-19-09, (0462) 65-16-97;
➢ Кременчуцька міська рада: (05366) 3-71-20;
➢ Миргородська міська рада: (05355) 5-10-18;
➢ Горішньоплавнівська міська рада: (05348) 2-14-63, 2-25-98;
➢ Лубенська міська рада: (05361) 7-27-34;
➢ Хорольська міська рада: (05362)3-24-40, 3-28-56;
➢ Решетилівська міська рада: (05363) 2-13-80;
В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ:
➢ Корюківська міська рада: (04657) 3-45-01;
➢ Кіптівська сільська рада: (04646) 3-73-49;
➢ Менська міська рада: (04644) 2-16-81;
➢ Семенівська міська рада: (04659) 2-11-97;
➢ Ніжинська міська рада: (04631) 7-30-75;
➢ Талалаївська селищна рада: (04634) 2-15-45, 2-18-25;
➢ Ічнянська міська рада: (04633) 2-12-80, 2-13-49;
➢ Козелецька селищна рада: (04646) 2-13-45, 2-13-46, 4-21-20;
➢ Остерська міська рада: (04646) 4-32-57;
➢ Городнянська міська рада: (04645) 2-10-77;
➢ Бобровицька міська рада: (04632) 2-55-94, 2-51-28;
➢ Новгород-Сіверська районна державна адміністрація:
(04658) 3-13-30, 2-17-77, 2-12-67, (04659) 2-01-04.
Також реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій, а саме державної реєстрації:
- - створення благодійних організацій та громадських об’єднань і змін до відомостей про них, в тому числі до статутів;
- - створення товариств з обмеженою відповідальністю, створення фермерського господарства, створення громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, виробничого кооперативу, обслуговуючого кооперативу, споживчого кооперативу, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського виробничого кооперативу, сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, споживчого товариства;
- - зміни керівника юридичної особи та інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім громадських формувань; змін до відомостей про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім громадських формувань; зміни місцезнаходження юридичної особи, крім громадських формувань; змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань), крім випадків, коли такі зміни передбачають зміну розміру статутного капіталу, зміну складу засновників (учасників) та/або розмірів їх часток; зміни видів економічної діяльності юридичної особи, крім громадських формувань; зміни інформації для здійснення зв’язку з юридичною особою, крім громадських формувань;
- - органів державної влади, органів місцевого самоврядування, казенних підприємств, державних підприємств, комунальних підприємств, комунальних організацій (установ, закладів), державних організацій (установ, закладів);
- - створення відокремленого підрозділу юридичної особи, змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, припинення відокремленого підрозділу юридичної особи; створення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації; змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
- - рішення про припинення юридичної особи; рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи;
- - зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора юридичної особи; на підставі судових рішень, що набрали законної сили;
- - фізичної особи-підприємця, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, зміни до відомостей про ФОП, включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року.
Крім того, за зверненнями фізичних та юридичних осіб державними реєстраторами, посадовими особами, включеними до переліку, надаються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.