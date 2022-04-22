На Сумщині розширено коло суб'єктів державної реєстрації бізнесу В умовах воєнного стану Міністерством юстиції України відповідно до наказу від 25.04.2022 № 1621/5 на Сумщині, Полтавщині та Чернігівщині розширено перелік суб’єктів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

➢ ПІВНІЧНО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. СУМИ): місто Суми та місто Чернігів – (0542) 78-06-68, (066) 519-75-21; місто Полтава – (066) 557-82-98; В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ➢ Сумська міська рада: (0542) 70-06-53, 70-06-59; ➢ Роменська міська рада: (0548) 5-29-15; ➢ Шосткинська міська рада: (05449) 7-07-09, (05449) 7-55-94; ➢ Глухівська міська рада: (0544) 7-04-40; ➢ Охтирська міська рада: (05446) 4-15-15; ➢ Конотопська міська рада: (05447) 2-32-20; В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ➢ Полтавська міська рада: (0532) 64-11-43, 64-11-44, 64-11-42; ➢ Чернігівська міська рада: (0462) 65-19-09, (0462) 65-16-97; ➢ Кременчуцька міська рада: (05366) 3-71-20; ➢ Миргородська міська рада: (05355) 5-10-18; ➢ Горішньоплавнівська міська рада: (05348) 2-14-63, 2-25-98; ➢ Лубенська міська рада: (05361) 7-27-34; ➢ Хорольська міська рада: (05362)3-24-40, 3-28-56; ➢ Решетилівська міська рада: (05363) 2-13-80; В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ➢ Корюківська міська рада: (04657) 3-45-01; ➢ Кіптівська сільська рада: (04646) 3-73-49; ➢ Менська міська рада: (04644) 2-16-81; ➢ Семенівська міська рада: (04659) 2-11-97; ➢ Ніжинська міська рада: (04631) 7-30-75; ➢ Талалаївська селищна рада: (04634) 2-15-45, 2-18-25; ➢ Ічнянська міська рада: (04633) 2-12-80, 2-13-49; ➢ Козелецька селищна рада: (04646) 2-13-45, 2-13-46, 4-21-20; ➢ Остерська міська рада: (04646) 4-32-57; ➢ Городнянська міська рада: (04645) 2-10-77; ➢ Бобровицька міська рада: (04632) 2-55-94, 2-51-28; ➢ Новгород-Сіверська районна державна адміністрація: (04658) 3-13-30, 2-17-77, 2-12-67, (04659) 2-01-04. Також реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій, а саме державної реєстрації: - створення благодійних організацій та громадських об’єднань і змін до відомостей про них, в тому числі до статутів;

- створення товариств з обмеженою відповідальністю, створення фермерського господарства, створення громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, виробничого кооперативу, обслуговуючого кооперативу, споживчого кооперативу, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського виробничого кооперативу, сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, споживчого товариства;

- зміни керівника юридичної особи та інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім громадських формувань; змін до відомостей про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім громадських формувань; зміни місцезнаходження юридичної особи, крім громадських формувань; змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань), крім випадків, коли такі зміни передбачають зміну розміру статутного капіталу, зміну складу засновників (учасників) та/або розмірів їх часток; зміни видів економічної діяльності юридичної особи, крім громадських формувань; зміни інформації для здійснення зв’язку з юридичною особою, крім громадських формувань;

- органів державної влади, органів місцевого самоврядування, казенних підприємств, державних підприємств, комунальних підприємств, комунальних організацій (установ, закладів), державних організацій (установ, закладів);

- створення відокремленого підрозділу юридичної особи, змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, припинення відокремленого підрозділу юридичної особи; створення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації; змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;

- рішення про припинення юридичної особи; рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи;

- зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора юридичної особи; на підставі судових рішень, що набрали законної сили;

- фізичної особи-підприємця, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, зміни до відомостей про ФОП, включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року. Крім того, за зверненнями фізичних та юридичних осіб державними реєстраторами, посадовими особами, включеними до переліку, надаються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції /м. Суми/