Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:56206

На Сумщині розширено коло суб'єктів державної реєстрації бізнесу

В умовах воєнного стану Міністерством юстиції України відповідно до наказу від 25.04.2022 № 1621/5 на Сумщині, Полтавщині та Чернігівщині розширено перелік суб’єктів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

➢ ПІВНІЧНО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. СУМИ):

місто Суми та місто Чернігів – (0542) 78-06-68, (066) 519-75-21;

місто Полтава – (066) 557-82-98;

В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ:

➢ Сумська міська рада: (0542) 70-06-53, 70-06-59;

➢ Роменська міська рада: (0548) 5-29-15;

➢ Шосткинська міська рада: (05449) 7-07-09, (05449) 7-55-94;

➢ Глухівська міська рада: (0544) 7-04-40;

➢ Охтирська міська рада: (05446) 4-15-15;

➢ Конотопська міська рада: (05447) 2-32-20;

В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ:

➢ Полтавська міська рада: (0532) 64-11-43, 64-11-44, 64-11-42;

➢ Чернігівська міська рада: (0462) 65-19-09, (0462) 65-16-97;

➢ Кременчуцька міська рада: (05366) 3-71-20;

➢ Миргородська міська рада: (05355) 5-10-18;

➢ Горішньоплавнівська міська рада: (05348) 2-14-63, 2-25-98;

➢ Лубенська міська рада: (05361) 7-27-34;

➢ Хорольська міська рада: (05362)3-24-40, 3-28-56;

➢ Решетилівська міська рада: (05363) 2-13-80;

В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ:

➢ Корюківська міська рада: (04657) 3-45-01;

➢ Кіптівська сільська рада: (04646) 3-73-49;

➢ Менська міська рада: (04644) 2-16-81;

➢ Семенівська міська рада: (04659) 2-11-97;

➢ Ніжинська міська рада: (04631) 7-30-75;

➢ Талалаївська селищна рада: (04634) 2-15-45, 2-18-25;

➢ Ічнянська міська рада: (04633) 2-12-80, 2-13-49;

➢ Козелецька селищна рада: (04646) 2-13-45, 2-13-46, 4-21-20;

➢ Остерська міська рада: (04646) 4-32-57;

➢ Городнянська міська рада: (04645) 2-10-77;

➢ Бобровицька міська рада: (04632) 2-55-94, 2-51-28;

➢ Новгород-Сіверська районна державна адміністрація:

(04658) 3-13-30, 2-17-77, 2-12-67, (04659) 2-01-04.

Також реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій, а саме державної реєстрації:

  • - створення благодійних організацій та громадських об’єднань і змін до відомостей про них, в тому числі до статутів;
  • - створення товариств з обмеженою відповідальністю, створення фермерського господарства, створення громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, виробничого кооперативу, обслуговуючого кооперативу, споживчого кооперативу, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського  виробничого  кооперативу, сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, споживчого товариства;
  • - зміни керівника юридичної особи та інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім громадських формувань; змін до відомостей про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім громадських формувань; зміни місцезнаходження юридичної особи, крім громадських формувань; змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань), крім випадків, коли такі зміни передбачають зміну розміру статутного капіталу, зміну складу засновників (учасників) та/або розмірів їх часток; зміни видів економічної діяльності юридичної особи, крім громадських формувань; зміни інформації для здійснення зв’язку з юридичною особою, крім громадських формувань;
  • - органів державної влади, органів місцевого самоврядування, казенних підприємств, державних підприємств, комунальних підприємств, комунальних організацій (установ, закладів), державних організацій (установ, закладів);
  • - створення відокремленого підрозділу юридичної особи, змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, припинення відокремленого підрозділу юридичної особи; створення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації; змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
  • - рішення про припинення юридичної особи; рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи;
  • - зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора юридичної особи; на підставі судових рішень, що набрали законної сили;
  • - фізичної особи-підприємця, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, зміни до відомостей про ФОП, включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року.

Крім того, за зверненнями фізичних та юридичних осіб державними реєстраторами, посадовими особами, включеними до переліку, надаються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції /м. Суми/

 
 
Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині розширено коло суб'єктів державної реєстрації бізнесу
Сегодня 17:56
Агенція промоції «Суми» збирає життєві історії війни
Сегодня 17:32
На Сумщині обласна комісія визначилась із першими 305 об’єктами для відновлення
Сегодня 17:08
У Конотопі цілу добу не буде води
Сегодня 17:06
У Сумах рятувальники ліквідували загоряння квартири на початковій стадії
Сегодня 17:02
На Великописарівщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі (ВІДЕО)
Сегодня 16:59
Застосунок "Повітряна тривога" повідомлятиме про вуличні бої та артилерійські обстріли
Сегодня 16:29
Які вакансії пропонують роботодавці Сумщини
Сегодня 16:16
У Сумській області знищено п’ять мостів, до липня планують відновити хоча б два
Сегодня 16:09
За тиждень ДБР задокументувало близько 20 фактів катування тростянчан
Сегодня 15:49
Відновлюється курсування поїзду Шостка-Київ
Сегодня 15:23
У Сумах перевізники сміття хочуть знизити тарифи
Сегодня 15:08
view counter

Статьи

«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
Сегодня 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
Сегодня 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
Вчера 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
Вчера 13:51
Обережно: зловмисники вигадують нові шахрайські схеми
Вчера 11:09
Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати
25.04.2022 13:58
"Лише паспорт зі мною лишився" - історія двох братів з Сумщини, які втратили житло через війну
24.04.2022 17:03
"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому
24.04.2022 12:43
Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео)
23.04.2022 16:23
"Повелися на чай і тепло". Як чоловіки з Сумщини взяли в полон озброєних росіян (відео)
23.04.2022 12:50
Мешканці Великої Писарівки на Сумщині живуть поруч зі снарядом в стіні (відео)
23.04.2022 10:38
Пограбували школу, магазини та ферму. Наслідки перебування росіян у селі Чернеччина на Сумщині
22.04.2022 15:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.