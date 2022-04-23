Ще дві швидкі допомоги придбали Тростянцю друзі

Владислав Клименко до війни літав на повітряних кулях на Київщині, де з ним і познайомилися. Призжав на день міста і в Тростянець.
Біда, яку принесла громаді російська окупація, змотивувала Влада та його дружину Горбачову Катерину, друга Щеглова Геннадія почати шукати можливості допомогти Тростянцю.
Спонсором придбання виступив Сергій Снегирев з Риги, який мріяв здійсити подорож по Європі на мотоциклі, але вирішив відкласти свою мрію і передати кошти на придбання авто для кількох міст.
Сьогодні два авто прибули до Тростянця.
Більш ніж 1500 км Катерина власноруч була за кермом одного з авто.
Щоб авто не їхали пустими, наші друзі і партнери з Wiesław Kąkol Justyna Placha-Adamska Krzysztof Lassota догрузили різними медпрепаратами для лікарні.
Дякуємо вам всім друзі!
Ви неймовірні!