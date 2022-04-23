Ще дві швидкі допомоги придбали Тростянцю друзі Потреби медиків Тростянця в забезпеченні швидкими допомогами, замість розстріляних та викрадених орками, щодня закривають друзі міста.

Владислав Клименко до війни літав на повітряних кулях на Київщині, де з ним і познайомилися. Призжав на день міста і в Тростянець.

Біда, яку принесла громаді російська окупація, змотивувала Влада та його дружину Горбачову Катерину, друга Щеглова Геннадія почати шукати можливості допомогти Тростянцю.

Спонсором придбання виступив Сергій Снегирев з Риги, який мріяв здійсити подорож по Європі на мотоциклі, але вирішив відкласти свою мрію і передати кошти на придбання авто для кількох міст.

Сьогодні два авто прибули до Тростянця. Більш ніж 1500 км Катерина власноруч була за кермом одного з авто.

Щоб авто не їхали пустими, наші друзі і партнери з Wiesław Kąkol Justyna Placha-Adamska Krzysztof Lassota догрузили різними медпрепаратами для лікарні.

Дякуємо вам всім друзі! Ви неймовірні!