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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:08437

У Сумах перевізники сміття хочуть знизити тарифи

ТОВ «Сервісресурс» та КП «Чисте місто» мають намір зменшити тарифи на вивезення та захоронення сміття.

ТОВ «Сервісресурс» та КП «Чисте місто» інформують споживачів про намір коригування діючих тарифів на період дії воєнного, надзвичайного стану на території України на послуги з поводження з побутовими відходами та їх захоронення.
Нині підприємство надає послуги за тарифами, які були встановлені у грудні минулого року.
З метою забезпечення належного санітарного стану міста та удосконалення системи поводження з відходами, ТОВ «Сервісресурс» відкоригувало тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами.
Коригування тарифу відбулася у зв’язку з:
збільшенням вартості дизельного палива на 69%, бензину на 62%.
переходом ТОВ «Сервісресурс» та КП «ЧИСТЕ МІСТО» на спрощену систему оподаткування 3 групи за ставкою 2% відповідно до пункту 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.
Пропоноване коригування зменшить розмір середнього планового тарифу по підприємству на 7,9% для жителів багатоквартирних будинків та приватного сектору.
Періодичність надання послуг встановлена для мешканців багатоповерхових будинків – щоденно, для мешканців приватного сектору – 1 раз на тиждень.
Тариф розраховано з урахуванням 0% прибутку.
Плановий тариф на послугу з поводження з побутовими відходами відкоригований відповідно до діючого законодавства України з дотриманням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».
Згідно з Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року № 130, підприємства приймають зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб протягом 7 календарних днів з дня розміщення цього повідомлення на вебсайті Сумської міської ради за адресами:
ТОВ «Сервісресурс»: 40007, м. Суми, вул. Березовий гай, 3, тел. 095 612 61 32, ел. адреса: tovservisresurs@gmail.com.
КП «Чисте місто»: 40030, м. Суми, вул. Горького, 21, або електронну адресу: chistemisto2021@gmail.com

СМР

Экономика
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