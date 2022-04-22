У Сумах перевізники сміття хочуть знизити тарифи

ТОВ «Сервісресурс» та КП «Чисте місто» інформують споживачів про намір коригування діючих тарифів на період дії воєнного, надзвичайного стану на території України на послуги з поводження з побутовими відходами та їх захоронення.
Нині підприємство надає послуги за тарифами, які були встановлені у грудні минулого року.
З метою забезпечення належного санітарного стану міста та удосконалення системи поводження з відходами, ТОВ «Сервісресурс» відкоригувало тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами.
Коригування тарифу відбулася у зв’язку з:
збільшенням вартості дизельного палива на 69%, бензину на 62%.
переходом ТОВ «Сервісресурс» та КП «ЧИСТЕ МІСТО» на спрощену систему оподаткування 3 групи за ставкою 2% відповідно до пункту 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.
Пропоноване коригування зменшить розмір середнього планового тарифу по підприємству на 7,9% для жителів багатоквартирних будинків та приватного сектору.
Періодичність надання послуг встановлена для мешканців багатоповерхових будинків – щоденно, для мешканців приватного сектору – 1 раз на тиждень.
Тариф розраховано з урахуванням 0% прибутку.
Плановий тариф на послугу з поводження з побутовими відходами відкоригований відповідно до діючого законодавства України з дотриманням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».
Згідно з Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року № 130, підприємства приймають зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб протягом 7 календарних днів з дня розміщення цього повідомлення на вебсайті Сумської міської ради за адресами:
ТОВ «Сервісресурс»: 40007, м. Суми, вул. Березовий гай, 3, тел. 095 612 61 32, ел. адреса: tovservisresurs@gmail.com.
КП «Чисте місто»: 40030, м. Суми, вул. Горького, 21, або електронну адресу: chistemisto2021@gmail.com
СМР