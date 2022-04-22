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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:49197

За тиждень ДБР задокументувало близько 20 фактів катування тростянчан

Державне бюро розслідувань проводить кропітку роботу із документування та розслідування злочинів російських військових. У структурі Головного слідчого управління створено управління з розслідування злочинів, пов’язаних із російською агресією.

Слідчі новоствореного підрозділу спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції відпрацьовували місто Ірпінь. З 20 квітня 2022 року працівники ДБР продовжили роботу в місті Тростянець Сумської області. ДБР постійно документує факти присутності російських загарбників. Вже встановлені місця розташування їхніх бойових частин, вогневі позиції, з яких велися обстріли. Вилучені також документи та особисті речі російських військових.

Слідчі оглянули 154 вулиці міста пошкоджені від артилерійських обстрілів. Це близько 1 тис. 200 гектарів міської забудови, що складає приблизно 45% загальної площі Тростянця. Виявлено та зафіксовано пошкодження 122 житлових будинків, а також лікарень.

У ході слідчих дій встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Нині зафіксовано щонайменше 20 таких випадків. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.

Під час оглядів працівники ДБР також виявляли і розтяжки з гранат, залишки ворожих боєприпасів.

У межах кримінальних проваджень триває ексгумація тіл загиблих місцевих мешканців, призначаються судово-медичні експертизи. Проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій, зокрема фахівець аеророзвідки фіксує об’єкти огляду з повітря та складає 3D моделі.

Також в ході слідчо-оперативних заходів вдалося повернути після відповідних експертиз місцевим мешканцям 6 автомобілів, які загарбники викрали у період окупації.

Робота триває. Оперативно-слідчі заходи продовжуються.

ДБР

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