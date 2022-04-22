Обстріл російськими військовими населеного пункту на Сумщині - розпочато досудове розслідування За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 23 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території російської федерації із застосуванням крупнокаліберної артилерійської зброї обстріляли с. Бояро-Лежачі Новослобідської ОТГ Конотопського району. Унаслідок обстрілу місцеві жителі не постраждали, натомість пошкоджено два житлові будинки. Проведення досудового розслідування доручено слідчим відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу ГУНП в Сумській області. Пресслужба обласної прокуратури