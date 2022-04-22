На Великописарівщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі (ВІДЕО)

На виклик залучався черговий караул 23-ї державної пожежно-рятувальної частини.
На момент прибуття підрозділів ДСНС, вогнем було охоплено господарчу споруду по всій площі, а також полум’я встигло перекинутися на покрівлю та перекриття житлового і літньої кухні та стіни сараю. Для безперебійної подачі води, автоцистерни до заправляли від природної водойми, що знаходилася на відстані до 1 км від осередку горіння.
О 05:25 пожежу локалізували, о 06:55 витративши на гасіння 10 т води, повністю ліквідували. За попередніми даними, припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі.