На Великописарівщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі (ВІДЕО) 27 квітня о 04:51 до Служби порятунку надійшла інформація про загоряння господарчої споруди по вул. Перемоги в с. Вільне, Великописарівської ОТГ.

На виклик залучався черговий караул 23-ї державної пожежно-рятувальної частини.

На момент прибуття підрозділів ДСНС, вогнем було охоплено господарчу споруду по всій площі, а також полум’я встигло перекинутися на покрівлю та перекриття житлового і літньої кухні та стіни сараю. Для безперебійної подачі води, автоцистерни до заправляли від природної водойми, що знаходилася на відстані до 1 км від осередку горіння.

О 05:25 пожежу локалізували, о 06:55 витративши на гасіння 10 т води, повністю ліквідували. За попередніми даними, припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі.